بطريقة كوميدية.. هيدي كريم تشعلو"إنستجرام"

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شاركت الفنانة هيدي كريم فيديو جمعها بابنتها إثناء تسجيلهم فيديو "تيك توك" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هيدي كريم مع ابنتها في فيديو "التيك توك" أثناء غنائهم أغنية "عود البطل"للمطرب الشعبي حسن شاكوش وكتبت تعليقا قائلة "ديه كانت اول محاولة فاشلة لعمل تيك توك طولي وانتي عندك تلات عيال امتا ربنا هيدهيها مش عارفة".



وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "مفيش أحسن من الفرحة"و"حلو جو الفرفشة ده ربنا يوعدنا خفة الروح"و"قمرين ي هيدي".



وتعتاد الفنانة هيدي كرم من مشاركة أحدث جلسات تصويرها في ظل الحجر بسبب فيروس كورونا المستجد.