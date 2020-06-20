بطريقة كوميدية.. هيدي كريم تشعلو"إنستجرام"

السبت 20/يونيو/2020 - 10:41 م
هيدي كرم
هيدي كرم
مي مرسي
شاركت الفنانة هيدي كريم فيديو جمعها بابنتها إثناء تسجيلهم فيديو "تيك توك" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيدي كريم مع ابنتها في فيديو "التيك توك" أثناء غنائهم أغنية "عود البطل"للمطرب الشعبي حسن شاكوش وكتبت تعليقا قائلة "ديه كانت اول محاولة فاشلة لعمل تيك توك طولي وانتي عندك تلات عيال امتا ربنا هيدهيها مش عارفة".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "مفيش أحسن من الفرحة"و"حلو جو الفرفشة ده ربنا يوعدنا خفة الروح"و"قمرين ي هيدي".

وتعتاد الفنانة هيدي كرم من مشاركة أحدث جلسات تصويرها في ظل الحجر بسبب فيروس كورونا المستجد.
بطريقة كوميدية.. هيدي كريم تشعلو"إنستجرام"
بطريقة كوميدية.. هيدي كريم تشعلو"إنستجرام"
بطريقة كوميدية.. هيدي كريم تشعلو"إنستجرام"
بطريقة كوميدية.. هيدي كريم تشعلو"إنستجرام"

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