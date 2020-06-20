تعافي وخروج 15 حالة من فيروس كورونا من مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف

السبت 20/يونيو/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 15 حالة تعافي من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) اليوم السبت، من مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف.

ونشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للمتعافين الذين تم شفائهم وخروجهم من المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا الصحة اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 11 ساعة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: الطريق ما زال طويلًا مع فيروس كورونا (فيديو)

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن أعداد إصابات كورونا في مايو (فيديو)

"الصحة" تفجر مفاجأة عن سبب إصابة الأطباء بكورونا (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا توجه طلبًا عاجلًا للمتعافين من الفيروس

النتائج مبشرة.. "الصحة" تكشف عن علاج جديدة للحالات شديدة الإصابة بكورونا

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:40 م

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

08:32 م

عاجل.. تعليق الجيش الليبي على حديث السيسي اليوم

08:22 م

فشل صفقة الموسم يُشعل غضب فايلر في الأهلي

10:12 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟