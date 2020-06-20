لوجود مخالفات.. إيقاف 4 من مسؤولى الدفع الإلكتروني بـ"الصحة التعليم" عن العمل في بني سويف

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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، قرارًا بوقف 3 من مسؤولي الدفع الإلكتروني بإدارة تعليم بني سويف عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة "أيهما أقرب" ووقف صرف نصف رواتبهم خلال مدة الوقف وتكليف مديرية التربية والتعليم بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



ويأتي هذا القرر بناءً على ما نُسب إليهم من قيامهم بإدخال وصرف مبالغ مالية على خلاف الحقيقة وبالمخالفة للمبالغ الواجب دفعها قدرت بـ87 ألف و394 جنيه،والتي تم إقرارها ومراجعتها بقسم الحسابات بالإدارة مما ترتب عليه دفعهم وصرفهم مبالغ مالية لأنفسهم وللغير بدون وجه حق.



كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مالية وقانونية من المحافظة وجهات آخرى لتتولى فحص أعمال "المذكورين" طبقا للمادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وكذا فحص المخالفات الواردة بالبند خامسا من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضها خلال شهر من بدء عملها.



وفي نفس السياق أصدر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قرارًا بإيقاف "مسؤولة الدفع الإليكتروني بإدارة بني سويف الصحية وحاليا موظفة بوحدة صحية" عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة "أيهما أقرب" ووقف صرف نصف راتبها خلال مدة الوقف مع تكليف مديرية الصحة بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



ويأتي هذا القرار بناء لما نسب إلى المذكورة من قيامها بالاستيلاء لنفسها على مبلغ 75 ألف و536 جنيه،بدون وجه حق بالإضافة إلى قيامها بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية،حيث قامت بإستخراج "فيزا وفتح حساب" لزوجها الموظف في جهة حكومية غير الإدارة الصحية وقامت بتسهيل ودفع مبالغ مالية له قدرت بـ231 ألف جينه على الفيزا والحساب المشار إليها بالمخالفة للحقيقة وبدون وجه حق.



كما قرر المحافظ تشكيل لجنة مالية وقانونية من المحافظة وجهات آخرى لتتولى فحص أعمال "المذكورة" طبقًا للمادة 488 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضها خلال شهر من بدء عملها.

