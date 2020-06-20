خالد أبو بكر عن خطاب السيسي: الرئيس يتحدث من أرض صلبة

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علق خالد أبو بكر، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية، موضحًا أن حديث وخطاب الرئيس تاريخي، وتضمن رسائل قوية وصريحة وواضحة.



وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن خطاب اليوم، لا بد أن يكتب في السياسة العسكرية، مضيفًا أن أهم عبارة قيلت في هذا الخطاب السياسي العسكري هو إعلان متى ستكون الحرب التي ستخوضها مصر.



وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه: "مضمون خطاب الرئيس أن الحرب ستكون قوية وعنيفة، والرئيس يتحدث على أرض صلبة، وهو يمتلك القوة الجوية والبحرية والبرية.. اللى ذاكر ذاكر من زمان".



وأوضح: "الرئيس السيسى يمثل كل بيت مصري، والعملية محسوبة ومحسومة في الموازين العسكرية، والرئيس سيتحرك حينما يكون هناك خطر على مصر.. نحن نحارب تركيا وقطر في ليبيا، ولو سكت الجيش الجيش المصري على التدخلات التركية في ليبيا هنلاقى منصة صواريخهم على الحدود المصرية الليبية".



وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.



وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.



استهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.



وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا.

