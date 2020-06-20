محافظ المنيا يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بلجان سمالوط

محافظ المنيا يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بلجان سمالوط
السبت 20/يونيو/2020 - 09:02 م
أحمد الخميسي
أجرى اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة بمركز سمالوط، للاطمئنان علي الاستعدادات النهائيه واللمسات الاخيره لجاهزيه واستعداد المدارس لبدء ماراثون الامتحانات، غدًا الأحد الموافق 21 يونيو، والتأكد من تعقيم المدارس وتركيب بوابات التعقيم وتوفير كافة المستلزمات الطبية، والتأكد من وضع ارشادات الطلاب، وبيانات الطلاب في أماكنهم.
رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط.
شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، الريفية الابتدائية، ومدرسة سمالوط الثانوية بنات الجديدة.
وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمأن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألف و143طالب وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.
وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.
واعلن المحافظ، عن البدء في تفعيل غرفة إدارة الازمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة مشددًا على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة.
رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط.
شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، الريفية الابتدائية، ومدرسة سمالوط الثانوية بنات الجديدة.
وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمأن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألف و143طالب وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.
وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.
واعلن المحافظ، عن البدء في تفعيل غرفة إدارة الازمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة مشددًا على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة.
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