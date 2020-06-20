المادة 33.. مفيد شهاب يعلق على دخول مجلس الأمن في مفاوضات سد النهضة

السبت 20/يونيو/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، على توجه مصر إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة قائلًا: "بلادنا تريد الوصول لنتائج إيجابية خاصة بعد ما يقرب من 10 أعوام من المفاوضات"، لافتا إلى أن مجلس الأمن يمثل مجلس إدارة العالم والمسئول عن فض المنازعات بين الدول وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح "شهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر حريصة على أن تتم التسوية بشأن سد النهضة بالطرق الودية، موضحا، أن مصر لديها التزام باتباع الطرق القانونية في ملف سد أثيوبيا.

وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى إن مصر وافقت على مبادرة السودان بعودة المفاوضات بعد نفاذ صبرها بسبب التعنت الأثيوبي، مؤكدا أن لجوء مصر لمجلس الأمن يأتي استمرارا لتمسك مصر بنهجها الدبلوماسي المتحضر في التعامل مع مشكلاتها احتراما للمواثيق والقوانين الدولية.

ولفت إلى أن ما ذكره وزير الخارجية الأثيوبي بشأن توجه مصر لمجلس الأمن من أجل أزمة سد النهضة، يؤكد أنه لا يعلم بالمادة 33 من قانون مجلس الأمن.

وأعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية مفيد شهاب مجلس النهضة سد النهضة بوابة الفجر

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعة

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ ساعتين

مفاجأة.. خليفة صلاح يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. مصر تحيل أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة

بعد بيان الخارجية.. عمرو أديب: "الوقاحة الإثيوبية غير مسبوقة" (فيديو)

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

برلماني يحذر إثيوبيا من الخطوات الأحادية بشأن سد النهضة

برلماني: نؤيد قرارات القيادة السياسية حول ملف سد النهضة

خبير مائي: إثيوبيا لا تعطي للقانون الدولي والأعراف والجيرة وزنا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

07:55 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟