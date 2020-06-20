روشتة لطلاب الثانوية العامة للحماية من كورونا (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات المرتقبة، قائلا: "على الطلاب استكمال الامتحانات إلى الآخر، وعدم التقاعس خوفًا من كورونا، خاصة أن الدولة وفرت بوابات تعقيم، وسيتم تعقيم اللجان قبل وبعد الدخول، خلاف ملايين من الكمامات".

وشدد "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، على ضرورة إلغاء تجمعات أولياء الأمور خارج اللجان، مطالبًا الطلاب بارتداء الكمامة أثناء المذاكرة في المنزل لكي يتعود عليه، وأن يطهر يده بالمطهر بشكل مستمر. 

وطالب أولياء الأمور بتوفير التغذية اللائمة للطلاب، خاصة الفاكهة والسلطة الطازجة والمياه، معقبً:" قلة المياه تقلل الذكاء" 


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة كورونا لاجراءات فيروس كورونا طلاب الثانوية الصحة اليوم الثانوية العامة ارتداء كمامة

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. رسالة مهمة من السيسي للقوات الجوية

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يوجه رسالة قوية إلى نجم برشلونة بسبب التحكيم

منذ أقل من ساعة

زيدان يُعلن إصابة نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي المنتظرة يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

من الفستان الأبيض للمقابر.. قصة وفاة عروس يوم زفافها بالمنيا

منذ حوالي 9 ساعات

من أجل فايلر.. الأهلي يضغط لضم «الساحر»

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "هاكرز" يخترقون مواقع حكومية إثيوبية.. ويتركون رسالة مهمة عن النيل

منذ حوالي 18 ساعة

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

منذ ساعتين

أستاذ مناعة يوضح فصيلة الدم ونوع البشرة الأشد عرضة للإصابة بـ كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. السيسي: مصر مستعدة لتسليح الشباب الليبي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. خليفة صلاح يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نصيحة مهمة من وزير التعليم لأولياء الأمور (فيديو)

إنفوجرافيك| "الامتحانات على الأبواب".. "الجيزة" تتأهب لـ الثانوية العامة في زمن كورونا (اعرف الخطوات)

بوابات تعقيم إلكترونية بكليات جامعة الأقصر استعدادًا لامتحانات السنوات النهائية "صور"

وصول 143 بوابة تعقيم استعدادًا لامتحانات الثانوية في المنيا

محافظ القاهرة يشهد نموذج محاكاة عن الإجراءات الوقائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

رئيس جامعة عين شمس يكشف موعد بدء امتحانات طلاب السنوات النهائية (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

الصحة: تسجيل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و89 وفاة

أحمد موسي: مصر ستدخل الحرب بليبيا إذا حدث هذا الشيء

07:40 م

عاجل.. خطاب قوي من مصر إلى مجلس الأمن حول سد النهضة

07:49 م

الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

07:55 م

هكذا ردت مصر على التصريحات المستفزة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

12:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟