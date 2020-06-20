روشتة لطلاب الثانوية العامة للحماية من كورونا (فيديو)

وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات المرتقبة، قائلا: "على الطلاب استكمال الامتحانات إلى الآخر، وعدم التقاعس خوفًا من كورونا، خاصة أن الدولة وفرت بوابات تعقيم، وسيتم تعقيم اللجان قبل وبعد الدخول، خلاف ملايين من الكمامات".

وشدد "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، على ضرورة إلغاء تجمعات أولياء الأمور خارج اللجان، مطالبًا الطلاب بارتداء الكمامة أثناء المذاكرة في المنزل لكي يتعود عليه، وأن يطهر يده بالمطهر بشكل مستمر.





وطالب أولياء الأمور بتوفير التغذية اللائمة للطلاب، خاصة الفاكهة والسلطة الطازجة والمياه، معقبً:" قلة المياه تقلل الذكاء"









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.



