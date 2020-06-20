متخصص في الشأن الليبي: قبيلة عمر المختار تدعم السيسي

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن مصر تعمل بشكل محايد ولديها رغبة في أن يتجاوز الليبيين أزمتهم وينتقلوا لبر الأمان.





وأضاف "حتيته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن ممثل القبائل الليبية الذي تحدث اليوم ينتمي لقبيلة شيخ المجاهدين عمر المختار، مشيرا إلى أن هناك إدراك عميق لدى الليبيين بخطورة الغزو الأجنبي لا سيما التركي، كما أن هناك إدراك بأهمية الدور المصري.





وأكد أن كلمة السيسي رسالة للقوى الخارجية التي تغض البصر عن التجاوزات في حق الشعب الليبي، متابعا: "إعلان القاهرة جزء من كلمة الرئيس اليوم والتي توحي بأن مصر بدأت التحرك العملي من أجل حل الأزمة الليبية، كما أن كلمة اليوم امتداد لإعلان القاهرة.





وفي وقت سابق، قال منصور بسيسي ممثل القبائل الليبية، إن الاعتداء الذي حدث للعمالة المصرية في ترهونة كان على يد الميليشيات الخارجة عن القانون ولا يمثل الشعب الليبي، ويجرمه العرف والقانون الدولي.





وأكد "بسيسي"، خلال كلمته على هامش تفقد الرئيس السيسي المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن ليبيا دولة ذات سيادة ولا يحق لأي دولة في العالم العبث بأراضيها وسلامتها وحدودها ومواردها وثرواتها، مناشدًا الجامعة العربية والأمم المتحدة، والاتحاد الاوروبي والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف بحزم مع الشعب الليبي، ضد كل معتدي على سيادة التراب الليبي.





وناشد الرئيس السيسي، بحماية ليبيا والحفاظ على ثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.





وجاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، المحاذية للحدود مع ليبيا، بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.



