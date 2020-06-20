وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

السبت 20/يونيو/2020 - 07:53 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة ستطلق مجموعة من الخدمات الحكومة الكترونيًا في النصف الثاني من هذا العام، يمكن للمواطن أن يستخدمها من خلال الإنترنت، وتشمل هذه الخدمات تجديد رخصة القيادة ودفع المخالفات.

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المواطن الذي لا يجيد استخدام الإنترنت فيمكنه الذهاب إلى مكاتب البريد، لاستخدام هذه الخدمات الالكترونية، وهناك امكانية أن يقوم المواطن بالاتصال للحصول على الخدمات الحكومية، في حال عدم رعبته للذهب إلى مكاتب البريد. 

هذا، وقال الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منذ عام 2019 مصر نفذت مشروع طموح لرفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية ليصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت في يناير 2020 إلى 30.3 ميجابتثانية بما يوازي أكثر من 6 أضعاف متوسط السرعة في أواخر عام 2018، ليرتفع بذلك ترتيب مصر إلى المركز الثاني بين 43 دولة أفريقية. 

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في حوارات "صوت مصر- تغيير الواقع"Narrative Summit- Reshaping Norms والتي تستضيفها قمة "صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى انه لولا ما تم من جهد لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية في 2019 ما كان للشبكات أن تستوعب الأحمال التي نتجت عن تنامي أنماط استخدام المواطنين لخدمات الاتصالات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد الوزير أن عدد ساعات ذروة الاستخدام تنامى من 7 إلى 15 ساعة في اليوم، وزادت الأحمال بنسبه 99%. وأشار الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل الآن على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمي أصبح مسألة حتمية وتعمل لتحقيقها كل عناصر المنظومة الرقمية في مصر؛ وأشار إلى تتضافر جهود المجتمع الرقمي من حكومة إلى قطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز التدريب والتعليم التقني، والمهنيين المستقلين، والشركات الناشئة لبناء "مصر الرقمية".

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