لواء طيار عن كلمة السيسي: من يحاول المساس بأمن مصر سيدفع الثمن

السبت 20/يونيو/2020 - 07:48 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
داليا الحسين
علق اللواء طيار هشام الحلبى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأزمة الليبية، قائلًا: "تركيا دخلت إلى ليبيا طمعا في ثرواتها ولكن من يحاول المساس بأمن مصر سيدفع ثمنا لا يمكن أن يتحمله ورسائل الرئيس كانت عملية".

وقال "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء السبت أن مصر لديها الرافال والميسترال وإمكانيات تمكن الدولة من العمل خارج الحدود بمسافات كبيرة ولأزمنة طويلة، لافتا إلى أن العنصر البشرى في منتهى الأهمية لان التكنولوجيا عالية والأسلحة معقدة.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن ما يجعل الدول تمنح مصر هذه الأسلحة بسرعة أنها تعرف أن لدينا مقاتلين محترفين وتعرف أن قيمة السلاح ستزيد"، منوها إلى أن هناك دول ظلت سنوات تسعى لاستخدام هذه الأسلحة وهذان العنصران السلاح والمقاتل المصرى قوة ردع لأى معتدى".

وأوضح أن الوضع في المنطقة منتهى السوء، خاصة أن هناك جيوش عربية سقطت وهناك تدخلات في بعض الدول العربية وهناك تدخلات في ليبيا من قبل تركيا ووجود أكثر من 10 آلاف مقاتل من المرتزقة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية.

وأضاف في كلمته على هامش تفقده المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، أن أي تدخل مصري في ليبيا سيكون هدفه حماية الحدود من تهديدات الميلشيات، وسرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء الليبيين بوقف إطلاق النار، وإعلان وقف إطلاق النار الفوري، والتوصل لتسوية شاملة للأزمة.

رسائل قوية من السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل مهمة للعالم أجمع، خلال تفقده للقوات المسلحة المصرية في المنطقة العسكرية الغربية، بشأن الكفاءة والحالة الفنية القتالية العالية للقوات المسلحة، وقدرة الجيش المصري على الدفاع عن أمن بلاده داخل الحدود وخارجها.

استهل الرئيس حديثه قائلًا: إن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.. جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن الأمن القومي لبلاده داخل الحدود وخارجها.

كفاءة القوات المسلحة 

وأكد السيسي، على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ أي مهام، متابعًا: "متأكد أننا لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدًا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

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