قطر تصبح الأولى عالمياً بإصابات كورونا نسبة لعدد السكان





أعلن موقع "worldometers" الإلكتروني، المتخصص في رصد إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حول العالم، اليوم السبت، أن عدد المصابين بالفيروس تجاوز 8.820 مليون شخص، وتوفي نحو 464 ألف وفاة، فيما تعافي قرابة 4 مليون 662 ألف حالة، وتخطت دولة قطر من حيث أعداد المصابين فيها والحالات المسجلة رسمياً ما سجلته الصين(بؤرة الفيروس)، والدولة الأولى التي تفشي فيها.





وأوضحت إحصائيات موقع "worldometers"، أن قطر في المرتبة الـ 21 عالمياً من حيث عدد الإصابات، فيما تحتل المركز الأول عالمياً، بعدد الإصابات نسبة لعدد السكان؛ حيث بلغت الإصابات ما نسبته 3% من عدد السكان.





هذا وأنتشر الفيروس في أكثر من 215 دولة ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس بالصين في شهر ديسمبر عام 2019.





ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول على مستوى العالم، من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض فيروس كورونا، إذ بلغت الإصابات مليونين 306 ألف حالة والوفيات 121ألف 552 حالة، وتليها البرازيل التي جاءت في المرتبة الثانية خاصة بعد تسجيلها 55 ألف إصابة خلال يوم واحد بإصابات بلغ مجموعها مليون حالة، والوفيات 49 ألف حالة، ولا تزال الصين تسجل إصابات جديدة حتى بلغ مجموع المصابين حتى الأن أزيد من 38 ألف إصابة.



