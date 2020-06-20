خالد الجندى: الكبائر بأنوعها لا تخرج صاحبها من الملة (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 07:32 م
خالد الجندي
خالد الجندي
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز الدعاء بالرحمة لغير المسلم، محذرًا من الانسياق وراء من لا يعلم من أمر الدين شيئا، ممن يطلقون الألفاظ بالكفر والإيمان دون دراية بصحيح الدين الإسلامى الحنيف، مشددًا على أنه لا يوجد أحد يتنزل عليه الوحى من السماء حتى يقول هذا مؤمن وغيره كافر.

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت: الكفر والإيمان فى القلب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أنه لا يجوز لبشر أن يحكم على غيره بالكفر، كون الوحى انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتابع: "إلا الكافر المعين بوحى لا يجوز أن نطلب لهم لا الرحمة ولا المغفرة مثل قوم هامان وثمود وفرعون".

وأكد "الجندى"، أن الكبائر بأنوعها لا تخرج صاحبها من الملة، لافتًا إلى أن مرتكب الكبيرة سيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ما اقترف ولكن لا يجوز أن نقول أن مرتكب الكبيرة "كافر".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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