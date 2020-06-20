خالد الجندى: الكبائر بأنوعها لا تخرج صاحبها من الملة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجوز الدعاء بالرحمة لغير المسلم، محذرًا من الانسياق وراء من لا يعلم من أمر الدين شيئا، ممن يطلقون الألفاظ بالكفر والإيمان دون دراية بصحيح الدين الإسلامى الحنيف، مشددًا على أنه لا يوجد أحد يتنزل عليه الوحى من السماء حتى يقول هذا مؤمن وغيره كافر.





وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت: الكفر والإيمان فى القلب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مشددًا على أنه لا يجوز لبشر أن يحكم على غيره بالكفر، كون الوحى انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتابع: "إلا الكافر المعين بوحى لا يجوز أن نطلب لهم لا الرحمة ولا المغفرة مثل قوم هامان وثمود وفرعون".





وأكد "الجندى"، أن الكبائر بأنوعها لا تخرج صاحبها من الملة، لافتًا إلى أن مرتكب الكبيرة سيعاقبه الله سبحانه وتعالى على ما اقترف ولكن لا يجوز أن نقول أن مرتكب الكبيرة "كافر".