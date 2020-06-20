شارك في حرب 1973.. مالا تعرفه عن أحمد بدير

السبت 20/يونيو/2020 - 07:47 م
أحمد بدير
أحمد بدير
مي مرسي
يعد اليوم 20 يونيو يوم ميلاد الفنان أحمد بدير حيث ولد عام 1945 والذي قدم عدد من الأعمال الفنية التي تزيد عن 220 عمل.

قدم أحمد بدير أعمال جلية وكثيرة على شبكة المسرح وحققت نجاحا كبيرا ومن أهم هذه الأعمال "ريا وسكينة"و"خلي بالك من عقلك"و"إسكندرية ليه".

وشارك أحمد بدير في حرب 6 أكتوبر عام 1973،والدليل على ذلك أنه قدم وضية أحد شهداء الحرب لعائلته بأن لا يقيمو عزاء له إلا عقب تحرير سيناء.

لم يدرس أحمد بدير التمثيل ولكن حبه له يجعله يذهب إلى المسارح الخاصة بمراكز الشباب،إلى أن دخل في عالم الفن ثم عمل كمؤلف ثم كمخرج وشارك في مسلسلات عديدة منها "طائر الليل الحزين"،"زيزينيا"،"حلم الليل".

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