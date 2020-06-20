مفاجأة.. خليفة صلاح يطرد نجم الأهلي

السبت 20/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

الأهلي يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

اتخذت النادي الأهلي أولى خطوات التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

من جانبه تحدث محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تلقى إدارة ذئاب الجبل عرضاً رسمياً من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

صلاح محسن يبتعد عن حسابات الأهلي بسبب طاهر محمد طاهر

من جانبه ابتعد صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والمعار إلى سموحة السكندري، عن حسابات مسئولي الكرة بالنادي الأحمر وكذلك المدرب السويسري رنيه فايلر من أجل العودة في الموسم الجديد.

المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي طلب ضم طاهر محمد طاهر وهوا ما يشير إلى حاجته للاعب في تشكيل الأحمر الأساسي في الموسم الجديد وهوا ما يضعف فرص عودة صلاح محسن في الموسم الجديد.

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