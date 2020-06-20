فريق لا يُقهر.. تعرف على تشكيل الزمالك في وجود الساحر والأنيق

السبت 20/يونيو/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

أشارت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن نادي الزمالك حصل على توقيع الأنجولي آري بابل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أول أغسطس، لينضم إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.


اللاعب الأنجولي صاحب الـ26 عاما، يمتاز بأنه يلعب في عدة مراكز في الملعب، حيث يمكنك توظيفه في الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح، بالإضافة إلى مركزه الأساسي وهو المهاجم المتأخر.


كما أنهى الزمالك اتفاقه مع التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي، لينضم هو الآخر إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك مع وجود آري بابل والمثلوثي كالتالي:


بالتشكيل المعتاد للزمالك4-2-3-1


في حراسة المرمى، محمد أبو جبل


في خط الدفاع، المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالشافي


خط الوسط الدفاعي، طارق حامد، فرجاني ساسي


خط الوسط الهجومي، آري بابل،يوسف أوباما، أشرف بن شرقي


خط الهجوم، مصطفي محمد


وبطريقة 4-4-2

في حراسة المرمى، محمد أبو جبل

في خط الدفاع، أيمن المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبدالشافي

في خط الوسط، آري بابل، طارق حامد، فرجاني ساسي، زيزو

وفي الهجوم، بن شرقي، مصطفى محمد

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