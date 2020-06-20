الإمارات تحقق نجاحات متتالية لاستراتيجية مكافحة كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
وكالات
ساعدت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق معدلات قياسية لجهة التعافي وانخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"؛ حيث زاد عدد المتعافين على المصابين بالفيروس منذ بداية شهر يونيو الجاري بنسبة 36.1%.

وذلك مع إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يوم أمس الجمعة،عن تسجيل 755 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 30966 حالة، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن تسجيل 393 إصابة جديدة بالفيروس وليبلغ بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 44145 حالة، وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الحالات التي توفيت 300 حالة، ومع إعلان يوم أمس ارتفعت نسبة الشفاء لتصل إلى 70.2% وبمعدل تصاعدي يومي تجاوز 1% في الأيام الـ5 الماضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,795 مليون إصابة، بينهم أكثر من 463 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,654 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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