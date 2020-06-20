"شؤون الحرمين" توزع أكثر من ٦٠ ألف عبوة ماء على العاملين بالمسجد الحرام

مما يذكر، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة "معًا محترزون" منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئاسة "شؤون الحرمين" بحضور مدير عام مكتب الرئيس العام، بدر بن صالح آل الشيخ ومدير عام الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية عمر بن عبدالعزيز الحميدي ومدير إدارة تطوير الموارد البشرية المهندس محمد الغامدي.





وأكَّد الأعضاء على أهمية العمل المشترك بين الإدارات وتظافر الجهود، لينعكس ذلك على تطوير الأداء وتحفيز الموظفين ورفع قدراتهم للحصول على الترقية التي تعدّ وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف وترتبط بمستوى أدائه.





وفي ختام الاجتماع رفع الأعضاء وافر الشكر والعرفان للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لحرصه الدائم والمستمر لتقديم أفضل الخدمات، وذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.