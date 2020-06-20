تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)

السبت 20/يونيو/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
ترأس اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الامن، يعاونه المراقب العام ومفتشي الادارة ومديري شواطئ الأحياء، لفض التجمعات من شواطئ حي منتزه ثان.

وقال اللواء جمال رشاد، انه تلاحظ وجود تجمعات للمواطنين بشاطئ أبي قير اثنماء مرور الحملة، وعلى الفور تم فضها واخلاء الشاطئ، وقد تميزت بقية شواطئ حي منتزة ثان بالانضباط وكذلك شواطئ حي منتزه اول وشرق ووسط ولم يتم رصد اية مخالفات بها.

وأشاف رشاد، اما شواطئ حى الجمرك متمثلة في شاطئ رأس التين والمرسي أبو العباس فقد قام فريق العمل بالتعاون مع قوات الامن بتفريق تجمعات المواطنين وتوعيتهم وتميزت تلك الشواطئ بالالتزام طوال اليوم، في حين لم تلتزم بعض شواطئ حي العجمي مثل شواطئ أبو يوسف والسلام وشاطئ ٦ أكتوبر حيث تمت عملية الإخلاء لتلك الشواطئ وتفريق التجمعات عدة مرات بواسطة مشرفي الشواطئ بالاحياء ومراقب عام الشواطئ.
من جانبها أهابت محافظة الإسكندرية المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من قبل محافظة الإسكندرية لمواجهه فيروس كورونا المستجد حفظ الله الجميع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ13928 متعافَى.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)
تفريق مواطنين من كورنيش وشواطئ الإسكندرية (صور)

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