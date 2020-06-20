إيفرتون ضد ليفربول | موعد مباراة (ديربي الميرسيسايد) Everton vs Liverpool والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (ديربي الريدز والتوفيز)

السبت 20/يونيو/2020 - 03:12 م
إيفرتون ضد ليفربول
إيفرتون ضد ليفربول

إيفرتون ضد ليفربول | موعد مباراة (ديربي الميرسيسايد) Everton vs Liverpool والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (ديربي الريدز والتوفيز)

إيفرتون ضد ليفربول | يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، والمحترف في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون، مساء غدًا الأحد الموافق 21/6/2020، ملعب "جوديسون بارك" معقل التوفيز، في إطار منافسات الجولة 30 من الموسم الحالي 2019-2020 في "ديربي الميرسيسايد"، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري (ديربي الميرسيسايد)
وستُقام مباراة إيفرتون ضد ليفربول مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 8 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 10 مساًء بتوقيت أبوظبي ودبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري (ديربي الميرسيسايد)
وسيتم إذاعة مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري (ديربي الميرسيسايد)، حصريًا على قناتي "بي إن سبورتس إتش دي 2 - beIN Sports HD 2" و"بي إن سبورتس إتش دي 11 - beIN Sports HD 11" الرياضية المُشفرة.

التشكيل المتوقع لمباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري (ديربي الميرسيسايد)

ومن المتوقع أن يبدأ إيفرتون المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سيموس كولمان - ماسون هولجيت - مايكل كين - لايتون باينز.

خط الوسط: جيلفي سيجوردسون - أندري جوميش - توم ديفيز - جبريل سيديبي.

خط الهجوم: ريتشارليسون - دومينيك كالفيرت ليوين.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندي روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

وستكون مباراة العودة للريدز هي "ديربي الميرسيسايد" أمام فريق إيفرتون الذي يلعب بدون ضغوطات في تلك المباراة، حيث ضمن البقاء بين الكبار ولن يستطيع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلا في حالة حدوث معجزة.

وعلى الجانب الآخر، ايحتاج لريدز لتحقيق الفوز ضد إيفرتون ليتبقى لهم فوزًا أخرًا لكي يحققوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي الإنجليزي منذ 30 عامًا أي قبل المسمى الحالي للبريميرلييج.

ويحتل إيفرتون المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل ليفربول الصدارة برصيد 82 نقطة كاملة، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة هذا الموسم وتعادل في مباراة أخرى في 29 جولة.

إيفرتون ضد ليفربول | موعد مباراة (ديربي الميرسيسايد) Everton vs Liverpool والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (ديربي الريدز والتوفيز)

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