إيفرتون ضد ليفربول | موعد مباراة (ديربي الميرسيسايد ) Everton vs Liverpool والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع (ديربي الريدز والتوفيز)





إيفرتون ضد ليفربول | يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، والمحترف في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون، مساء غدًا الأحد الموافق 21/6/2020، ملعب "جوديسون بارك" معقل التوفيز، في إطار منافسات الجولة 30 من الموسم الحالي 2019-2020 في "ديربي الميرسيسايد"، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري (ديربي الميرسيسايد )

وستُقام مباراة إيفرتون ضد ليفربول مساء غدًا الأحد، في تمام الساعة 8 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 10 مساًء بتوقيت أبوظبي ودبي.





القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري (ديربي الميرسيسايد )

وسيتم إذاعة مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري (ديربي الميرسيسايد )، حصريًا على قناتي "بي إن سبورتس إتش دي 2 - beIN Sports HD 2" و"بي إن سبورتس إتش دي 11 - beIN Sports HD 11" الرياضية المُشفرة.





التشكيل المتوقع لمباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري (ديربي الميرسيسايد )





ومن المتوقع أن يبدأ إيفرتون المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: سيموس كولمان - ماسون هولجيت - مايكل كين - لايتون باينز.

خط الوسط: جيلفي سيجوردسون - أندري جوميش - توم ديفيز - جبريل سيديبي.

خط الهجوم: ريتشارليسون - دومينيك كالفيرت ليوين.



ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندي روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

