رسالة من الأهلي لنجومه قبل استئناف التدريبات الجماعية

السبت 20/يونيو/2020 - 03:00 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر بالتزام لاعبي الفريق بخوض التدريبات اليومية المنفردة في ظل استمرار تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

ويتابع الجهاز الفني عن كثب تدريبات لاعبي الفريق بشكل يومي وفقًا للبرامج الموضوعة لهم، منذ توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى قرر رينيه فايلر المدير الفني، خضوع جميع اللاعبين لقياسات وزن تزامنًا مع عودة التدريبات الجماعية، بالأيام المقبلة.

كما كلف فايلر، طبيب التغذية بوضع برامج خاصة بالتغذية للاعبين من أجل إعداد اللاعبين ووصولهم للوزن المثالي قبل استئناف التدريبات.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعبين خلال الساعات المقبلة، لمسحتين من التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الوزارة قبل استئناف النشاط.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن في وقت سابق عن عودة التدريبات نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لاستئناف الدوري بنهاية الشهر المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم، لأكثر من 3 أشهر بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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