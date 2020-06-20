كل ما تريد معرفته عن مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

السبت 20/يونيو/2020 - 02:04 م
إيفرتون ضد ليفربول
إيفرتون ضد ليفربول
إيفرتون ضد ليفربول ، عاد السحر إلى ملاعب كرة القدم الأوروبية وتحديدًا الدوريات الكبرى، التي اتسأنفت مباراياتها باستثناء الدوري الفرنسي، حيث عادت "الليجا" وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل غياب الجمهور، نتيجة لتفشي "كورونا".

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول

وتنطلق مباراة إيفرتون ضد ليفربول يوم غد الأحد الموافق الـ21 من يونيو 2020، في تمام الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ9 بتوقيت المملكة العربية السعودية الـ10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمواجهة إيفرتون ضد ليفربول

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة الحقوق الحصرية لبث مبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز عن إذاعة مباراة إيفرتون ضد ليفربول عبر فضائيتي بي إن سبورتس 2 و11.

فكر كلوب في إيفرتون ضد ليفربول

ويدخل كلوب مباراة إيفرتون ضد ليفربول بعد توقف استمر لأكثر من 100 يوم، بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وأصاب مئات الآلاف وتسبب في مقتل كثيرين، لتقرر الرابطة الإنجليزية وقف الأنشطة في مارس الماضي حفاظًا على سلامة الجميع.

أهمية مباراة إيفرتون ضد ليفربول

ويسعى الريدز للفوز في مواجهة إيفرتون ضد ليفربول المقررة غدًا من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عامًا، واستعصى عليهم لسنوات، حيث يتبقى له 6 نقاط تفصله عن التتويج بعدد نقاط قياسي.

تشكية كلوب المتوقعة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني الألماني يورجن كلوب صاحب الإنجازات والأرقام الكبيرة مع "الريدز"، مباراة إيفرتون ضد ليفربول  بتشكيل مكون من، أليسون بيكر في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من الرباعي، أرنولد، جوميز، فان دايك وروبرتسون، إلى جانب هندرسون وكيتا وفينالدومك في الوسط، وفي الأمام ثلالثي هجومي ناري مكون من صلاح، ماني وفيرمينو.

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