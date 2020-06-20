الإمارات تلتزم بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين حول العالم

السبت 20/يونيو/2020 - 01:42 م
الإمارات
الإمارات

تواصل دولة الإمارات، الالتزام بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين في مختلف المناطق، والتخفيف من معاناتهم المتفاقمة عبر توفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي لهم.

 

وتدعم دولة الإمارات، اللاجئين حول العالم متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضها تفشي الوباء انطلاقاً من منظومة القيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمعها المحلي والمتمثلة في التسامح والمحبة واحترام جميع الثقافات والأديان والأعراق البشرية.

 

ومن المقرر أن تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، وسط تأكيدها المستمر على الالتزام بمواقفها الإنسانية المساندة لقضايا اللاجئين في مختلف المناطق، والتخفيف من معاناتهم المتفاقمة عبر توفير كل سبل الدعم المادي والمعنوي لهم.

 

ويواجه العالم، أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي فاقمت من معاناة اللاجئين من خلال التحديات والصعوبات التي برزت في وجه جهود توفير الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية.

 

وكانت شحنات المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية التي انطلقت من أراضي الإمارات إلى كافة قارات العالم، ساهمت  في تعزيز قدرات العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة تداعيات الوباء في مخيمات ومناطق اللاجئين.

 

وأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى دولة الصومال الشقيقة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا المستجد «كوفيد 19» هناك، إضافة إلى تقديم يد العون ومساعدة للمتضررين من الفيضانات المدمرة التي ضربت الصومال جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة شرقي أفريقيا مؤخراً.

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