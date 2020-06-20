إندونيسيا تسجل 56 وفاة و1226 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و56 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة في إندونيسيا، تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس في إندونيسيا 45 ألف حالة.

وكشفت وزارة الصحة في إندونيسيا، أن إجمالي الوفيات بلغ حتى الآن 2429 حالة، وهو أعلى عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في شرق آسيا خارج الصين.



