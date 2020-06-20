بعد توقيعه للزمالك.. 10 معلومات لا تعرفها عن آري بابل صاروخ القلعة البيضاء القادم

السبت 20/يونيو/2020 - 11:56 ص
آري بابل
آري بابل
علاء خليف
نجح النادي الزمالك في حسم أول صفقاته الصيفية بشكل رسمي، بعدما حصل على توقيع الجناح الأنجولي آري بابل لاعب بريميرو دي أوجوستو (أول أغسطس) بطل أنجولا، لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن "بابل" وقع على عقود انضمامه للزمالك لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريقه الأنجولي نهاية الموسم الحالي، وينتظر استئناف حركة الطيران للحضور إلي مصر والانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

يُعد آري بابل واحد من المهاجمين المميزين في القارة السمراء، يمتلك قدرات هجومية وتهديفية هائلة، تجعله إضافة قوية لخط هجوم فريق الزمالك في الموسم المقبل.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير 10 معلومات مثيرة عن الأنجولي آري بابل صفقة الزمالك الجديدة :-

- آري بابل من مواليد 3 مارس لعام 1996 في أنجولا، ويبلغ عمره 26 عامًا، ويمتاز بالطول الفارع حيث يصل طوله 1.88 سم.

- يُجيد "بابل" اللعب في عدة مراكز داخل الملعب، حيث يستطيع بجانب مركزه الأساسي كمهاجم صريح اللعب في مراكز الجناحين الأيمن والأيسر، والمهاجم الثاني.

- تبلغ القيمة التسويقية للاعب الأنجولي وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير 400 ألف يورو.

- لعب "بابل" ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو من 2012 وحتي 2017، قبل السفر للبرتغال لخوض تجربة احترافية مع سبورتنج لشبونة تخللها فترة إعارة لفريق موريرينسي وعاد بعدها لفريقه الأنجولي مجددًا.

- خاض اللاعب الأنجولي 144 مباراة خلال مشواره مع فريق بريميرو دي أوجوستو في مختلف البطولات، وسجل مع الفريق 59 هدفًا.

- توج آري بابل مع فريق بريميرو دي أوجوستو بـ 4 بطولات (الدوري الأنجولي "مرتين" – كأس أنجولا "مرة وحيدة" – كأس السوبر الأنجولي "مرة وحيدة").

- شارك مع فريق سبورتنج لشبونة في الفترة من 2017 حتي 2018، في 31 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 2099 دقيقة، ولم يسجل أي أهدف وصنع هدف وحيد.

- خاض النجم الأنجولي 4 مباريات فقط خلال إعارته لفريق موريرينسي البرتغالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

- بعد تجربته المُخيبة بالبرتغال عاد "بابل" معارًا لفريقه السابق بريميرو دي أوجوستو عام 2018، قبل التعاقد معه بشكل نهائي في صيف 2019، وخاض مع الفريق 26 مباراة هذا الموسم وسجل 14 هدفًا.

- شارك آري بابل في 35 مباراة دولية مع منتخب أنجولا بداية من عام 2012، وسجل 5 أهداف.

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