رئيس مدينة الشلاتين يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص

أجرى اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، زيارة لمستشفى الشلاتين المركزي ليطمئن على مصابي حادث الميكروباص.





وأكد رئيس المدينة، أنه جارٍ فحص المصابين وإخضاعهم للعلاج، مشيرًا إلى أن المصابين من أهالي المدينة وبينهم أعضاء هيئة التدريس كانوا في طريقهم إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر كمراقبين للجان الثانوية العامة، مؤكدًا أن سبب الحادث انفجار إحدى عجلات السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب الأتوبيس.





كان لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص نقل خاص بمدينة شلاتين كان يستقله عددًا من أعضاء التدريس.





وقال مصدر طبي: إن المصابين جميعهم من هيئة التدريس كانوا في طريقهم إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، استعدادا لبداية امتحانات الثانوية العامة





وأكد أن سبب الحادث انفجار إحدى إطارات الأتوبيس، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب الأتوبيس.





ودفع مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي وإيداع الجثث في ثلاجة المستشفى، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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