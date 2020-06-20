رئيس مدينة الشلاتين يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص

السبت 20/يونيو/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد طه
أجرى اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، زيارة لمستشفى الشلاتين المركزي ليطمئن على مصابي حادث الميكروباص.

وأكد رئيس المدينة، أنه جارٍ فحص المصابين وإخضاعهم للعلاج، مشيرًا إلى أن المصابين من أهالي المدينة وبينهم أعضاء هيئة التدريس كانوا في طريقهم إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر كمراقبين للجان الثانوية العامة، مؤكدًا أن سبب الحادث انفجار إحدى عجلات السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب الأتوبيس.

كان لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص نقل خاص بمدينة شلاتين كان يستقله عددًا من أعضاء التدريس.

وقال مصدر طبي: إن المصابين جميعهم من هيئة التدريس كانوا في طريقهم إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، استعدادا لبداية امتحانات الثانوية العامة

وأكد أن سبب الحادث انفجار إحدى إطارات الأتوبيس، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب الأتوبيس.

ودفع مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي وإيداع الجثث في ثلاجة المستشفى، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15373 حالة، من ضمنهم الـ 13928 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 52211 حالة من ضمنهم 13928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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