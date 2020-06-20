تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية بمديري المدارس الخاصة (صور)

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي عبد الرووف وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض تقرير عن أسباب تأخير صرف السلفة للمدارس.





وقال محافظ الدقهلية: أقولها وأكررها دائما، إننا جئنا جميعا لتقديم الخدمات للمواطنين، ولا محاباة ولا وساطة والقبول للأكبر سنا من المتقدمين للمدارس.





جاء ذلك خلال اجتمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم مع مديري المدارس الخاصة بحضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.





وشدد محافظ الدقهلية على جميع مديري المدارس بالمنع القاطع للحصول على أي تبرعات مالية قائلا "ليس من المسموح جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور تحت أي مبرر ولأي سبب".





وكلف مختار، بقيام كل مدرسة بتعليق لوحة واضحة يكتب عليها "نحن لا نقبل أي تبرعات نقدية".





وكما كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض تقرير تفصيلي عن أسباب تأخير صرف السلفة النقدية لبعض المدارس من الإدارات التعليمية الأمر الذي يعوق تنفيذ بعض الخدمات في تلك المدارس،وذلك استجابة لشكوي عدد من مديري المدارس.





وجدد محافظ الدقهلية تأكيده بالقول "جئنا جميعا لتقديم وتوفير الخدمات للمواطنين والعمل على تيسير إجراءات تنفيذها بما لا يتعارض مع القانون ولا يتجاوز الإجراءات الصحيحة ودون محاباة لأحد".





وأكد على ضرورة متابعة المخاطبات بين الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ مطالب المواطنين،ووجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية،مشيرا إلى تميز أهالي الدقهلية في المشاركة المجتمعية في كافة القطاعات والمجالات.





وشدد محافظ الدقهلية على أن جميع التأشيرات الصادرة منه لمديري المدارس باتخاذ اللازم لقبول بعض الطلاب في إطار نسبة 10% تشمل الأكبر سنا من بين المتقدمين ودون تمييز بين أصحاب الطلبات لمنع المحاباة والوساطة.





وعلي صعيد اخر أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مبادرة ميدان جديد في كل مدينة لاعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن ورسم صورة راقية في ربوع المحافظة بما يليق بأهلنا في كل مكان.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه سبق وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للاماكن المقترحة لانشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها.





وأكد محافظ الدقهلية أنه تم اختيار أربعة نماذج لميادين في مدن بلقاس وجمصه واجا والمنزلة كمرحلة أولى من المبادرة ليتم البدء في تنفيذها ابتداء من اليوم على أن يتم البدء في الميادين تباعا عقب اختيار التصميم وتحديد المواقع.





وأوضح محافظ الدقهلية أن انشاء الميادين الجديدة يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية،: مشيرا إلى أن تطوير وانشاء ميادين جديدة بمدن الدقهلية لتليق بأهلنا في كل مكان بالمحافظة.



