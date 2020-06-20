تطورات خطيرة في واقعة انتحار الممثل الهندي سوشانت سينغ
السبت 20/يونيو/2020 - 11:44 ص
رشا عادل
بعد أن طالبت أسرة الفنان الهندي سوشانت سينغ اعادة التحقيق للتشكيك في أنه انتحر، أعلنت شرطة مومباي انها وضعت يدها على 5 مذكرات للفنان الراحل وسيتم فحص محتوياتها، ثم طلبت شرطة ولاية ماهاراشترا من شركة ( ياش راج للانتاج ) ارسال نسخة من عقدها مع الراحل للتعرف على طبيعة العقود بينه وبين الشركة حيث قام بتمثيل فيلمين من انتاج الشركة.
ثم تصدر اسم المخرج الكبير ماهيش بهات تريند على تويتر مرفق بصور مسربة له في وضع حميمي مع حبيبة سوشانت ريا والممثلة جيا خان التي قيل انها ايضا ماتت منتحرة، وفي أعقاب انتشار تلك الصور صرحت الكاتبة سوهيترا سانغوبتا تصريحات بدت لجمهور سوشانت انها تبرير غير مقنع للصور وزادت من الضجة اكثر، فسوهيترا هي شريكة مقربة من ماهيش وكانت تصريحاتها في مقابلة مع National Herald India.
حيث قالت أن سوشانت عندما بدأ في سماع الأصوات التي أخافت حبيبته ورفيقته ريا تشاكرابورتي خلال العام الماضي قطع علاقاته واتصالاته الخارجية. كانت ريا معه حتى لم تعد تتحمله. جاء وقت حينما بدأ سوشانت يشعر ان الناس يحاولون قتله. في احد الايام في بيته كان يشاهد فيلم للمخرج لانوراغ كاشياب وقال لريا لقد رفضت فيلما له سيحاول قتلي الان".
وحكت الوضع لبهات واخبرها آن لاشيء يمكن ان تفعله غير ان يتبع العلاج واذا بقيت معه ستفقد عقلها ايضا. انتظرت ريا أن تأتي اخته الى مومباي وتتولى مسؤوليته. حاولت اخواته قصارى جهدهم لاقناعه باخد الادوية لكنه رفض
هذا وقد أدلى بتصريحات ايضا موكيش بهات شقيق ماهيش أثناء حديثه مع Times Now قائلا أنه قابل الراحل في مناسبات مختلفة وشعر أن نفسيته مضطربة وصرح على لسان بهات قوله:" لأكون صريحًا معكم، سوشانت سينهي حياته يوما ما. لقد قابلت راجبوت في عدد من المناسبات. أول مرة التقيت به كانت في عام 2012 عندما جاء إلى مكتبنا لمقابلتي من أجل Ashiqui 2. " وأضاف أن المشروع لا يمكنه المضي قدمًا مع سوشانت سينغ راجبوت. ومع ذلك، عاود ا الاتصال به من أجل فيلم Sadak 2 الذي في الوقت الحالي ابطاله عليا بهات ابنته النجمة الشابة التي انطلقت بسرعة الصاروخ في وقت قصير جدا واديتيا روي كابور
ثم تصدر اسم المخرج الكبير ماهيش بهات تريند على تويتر مرفق بصور مسربة له في وضع حميمي مع حبيبة سوشانت ريا والممثلة جيا خان التي قيل انها ايضا ماتت منتحرة، وفي أعقاب انتشار تلك الصور صرحت الكاتبة سوهيترا سانغوبتا تصريحات بدت لجمهور سوشانت انها تبرير غير مقنع للصور وزادت من الضجة اكثر، فسوهيترا هي شريكة مقربة من ماهيش وكانت تصريحاتها في مقابلة مع National Herald India.
حيث قالت أن سوشانت عندما بدأ في سماع الأصوات التي أخافت حبيبته ورفيقته ريا تشاكرابورتي خلال العام الماضي قطع علاقاته واتصالاته الخارجية. كانت ريا معه حتى لم تعد تتحمله. جاء وقت حينما بدأ سوشانت يشعر ان الناس يحاولون قتله. في احد الايام في بيته كان يشاهد فيلم للمخرج لانوراغ كاشياب وقال لريا لقد رفضت فيلما له سيحاول قتلي الان".
وحكت الوضع لبهات واخبرها آن لاشيء يمكن ان تفعله غير ان يتبع العلاج واذا بقيت معه ستفقد عقلها ايضا. انتظرت ريا أن تأتي اخته الى مومباي وتتولى مسؤوليته. حاولت اخواته قصارى جهدهم لاقناعه باخد الادوية لكنه رفض
هذا وقد أدلى بتصريحات ايضا موكيش بهات شقيق ماهيش أثناء حديثه مع Times Now قائلا أنه قابل الراحل في مناسبات مختلفة وشعر أن نفسيته مضطربة وصرح على لسان بهات قوله:" لأكون صريحًا معكم، سوشانت سينهي حياته يوما ما. لقد قابلت راجبوت في عدد من المناسبات. أول مرة التقيت به كانت في عام 2012 عندما جاء إلى مكتبنا لمقابلتي من أجل Ashiqui 2. " وأضاف أن المشروع لا يمكنه المضي قدمًا مع سوشانت سينغ راجبوت. ومع ذلك، عاود ا الاتصال به من أجل فيلم Sadak 2 الذي في الوقت الحالي ابطاله عليا بهات ابنته النجمة الشابة التي انطلقت بسرعة الصاروخ في وقت قصير جدا واديتيا روي كابور
وواصل: "لقد كان فتى مضطربًا للغاية. لم يكن معي، أثناء الحديث عن الفيلم، شعرت أن عقله في مكان اخر. كان هناك شيء خاطئ، شيء خاطئ ". وكشف موكيش بهات أيضًا أنه ناقش خوفه مع ماهيش من أن سوشانت ربما يتبع خطى " بارفين بابي " نجمة السبعينات والثمانينات المعروفة والتي كانت على علاقة بماهيش في اخر فترات حياتها وكانت تعاني من الاكتئاب ويقال حتى يومنا هذا انها ايضا ماتت منتحرة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا