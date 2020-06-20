تطورات خطيرة في واقعة انتحار الممثل الهندي سوشانت سينغ





وواصل: "لقد كان فتى مضطربًا للغاية. لم يكن معي، أثناء الحديث عن الفيلم، شعرت أن عقله في مكان اخر. كان هناك شيء خاطئ، شيء خاطئ ". وكشف موكيش بهات أيضًا أنه ناقش خوفه مع ماهيش من أن سوشانت ربما يتبع خطى " بارفين بابي " نجمة السبعينات والثمانينات المعروفة والتي كانت على علاقة بماهيش في اخر فترات حياتها وكانت تعاني من الاكتئاب ويقال حتى يومنا هذا انها ايضا ماتت منتحرة.

وحكت الوضع لبهات واخبرها آن لاشيء يمكن ان تفعله غير ان يتبع العلاج واذا بقيت معه ستفقد عقلها ايضا. انتظرت ريا أن تأتي اخته الى مومباي وتتولى مسؤوليته. حاولت اخواته قصارى جهدهم لاقناعه باخد الادوية لكنه رفضهذا وقد أدلى بتصريحات ايضا موكيش بهات شقيق ماهيش أثناء حديثه مع Times Now قائلا أنه قابل الراحل في مناسبات مختلفة وشعر أن نفسيته مضطربة وصرح على لسان بهات قوله:" لأكون صريحًا معكم، سوشانت سينهي حياته يوما ما. لقد قابلت راجبوت في عدد من المناسبات. أول مرة التقيت به كانت في عام 2012 عندما جاء إلى مكتبنا لمقابلتي من أجل Ashiqui 2. " وأضاف أن المشروع لا يمكنه المضي قدمًا مع سوشانت سينغ راجبوت. ومع ذلك، عاود ا الاتصال به من أجل فيلم Sadak 2 الذي في الوقت الحالي ابطاله عليا بهات ابنته النجمة الشابة التي انطلقت بسرعة الصاروخ في وقت قصير جدا واديتيا روي كابور