محافظ المنيا: جميع قرارات إزالة التعديات لم يتقدم أصحابها للتصالح

السبت 20/يونيو/2020 - 10:25 ص
اللقاء
اللقاء
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا: اإن جميع قرارات الإزالة سواء كانت لمخالفات البناء من دون ترخيص أو على أراضٍ زراعية، أو أملاك دولة أو داخل الأحوزة العمرانية، والتي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لم يتقدم أصحابها بأي طلبات للتصالح.

وأضاف في تصريحات اليوم السبت، أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، وأن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع لجنة التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء بهاء البطراوي، مساعد مدير الأمن، المهندس خالد طه، مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، ورؤساء المدن.

وناشد المحافظ، المواطنين الالتزام بالاشتراطات الخاصة بقانون البناء، والتقدم بطلبات التصالح بجميع مراكز المحافظة، وذلك حتى 30 سبتمبر القادم، وفقًا لما نصت عليه أحكام قانون التصالح في مخالفات المباني، ورقمه 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون ورقمه 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برقم 1631 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 800 لسنة 2020.

وأكد أنه سيتم البت في الطلبات المقدمة للتصالح من خلال اللجان المشكلة لذلك 

وشدد على الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمن لم يتقدم بطلب تصالح او تم رفض الطلب المقدم منه من خلال اللجان او لم يستوف المستندات اللازمة للطلب

يذكر أن المحافظ قرر تشكيل لجنة بقرار رقم 383 لسنة 2020، لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، والجراجات، والارتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها في حال الانتهاء منها، بالإضافة الى حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليًا للعقارات، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.

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مخالفات البناء محافظ المنيا المنيا البناء

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