حمزة المثلوثي وأري بابل يوقعان على عقود انضمامهم للزمالك.. والفارس الأبيض يتسلم العقود

السبت 20/يونيو/2020 - 09:03 ص
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
حصل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التوقيع الخاص بالثنائي حمزة المثلوثي وأري بابل، والذي تعاقد معهما النادي خلال الفترة الانتقالات الحالية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن مساء يوم الخميس الماضي، عن ضم صفقتين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في المرحلة المقبلة، وهما حمزة المثلوثي وأري بابل.

وتسلم نادي الزمالك العقود التي وقع عليها اللاعبان حمزة المثلوثي وأري بابل بعد أن قام النادي بالتوقيع معهما إلكترونيًا عبر الإنترنت.

ويذلك أصبح الثنائي حمزة المثلوثي وأري بابل في صفوف الزمالك رسميًا، بواقع عقد لمدة 3 مواسم للاعب الأول، وموسمين للثاني.

جدير بالذكر أن حمزة المثلوثي انتقل للزمالك قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي، بينما انضم الأنجولي أري بابل في صفقة انتقال حر.

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