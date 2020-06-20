ظهير النجم الساحلي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

أوضح الظهير الأيمن التونسي الدولي وجدي كشريدة، لاعب نادي النجم الساحلي التونسي، ما أشيع حول رغبة ناديي الأهلي والزملك في ضمه، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت تقارير صحفية قد رشحت اللاعب للإنتقال للأهلي أو الزمالك خلال الموسم المقبل، في ظل حاجة القطبين لظهير أيمن، بعد رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء، وحمدي النقاز عن القلعة البيضاء.





ونقلت صحيفة "تونس الرقمية" تصريحات كشريدة، حيث قال: "لم يلصني أي عروض رسمية لضمي حتى الآن، وبالتالي لم أتلق أي عروض من ناديي الأهلي أو الزمالك".





وأضاف: "يمتد عقدي مع النجم الساحلي لمدة موسم آخر، وحالياً أضع كامل تركيزي مع الفريق خلال الفترة الحالية".





واختتم: "علينا التركيز خلال الموسم المقبل، لتعويض الفشل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والخروج من دور الـ8".





وظهر كشريدة مع نادي النجم الساحلي أمام الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونال استحسان جميع المتابعين، مما رشحه للإنضمام للقلعة الحمراء حلال الميركاتو الصيفي المقبل.



