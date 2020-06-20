الخطيب يقود مفاوضات رمضان صبحي

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على قيادة ملف التفاوض مع هدرسفيلد الإنجليزي من أجل شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، نهاية الموسم الحالي 2019-2020، المعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.





الأهلي يبحث عن طرق من أجل اقناع ناديه الإنجليزي للموافقة على استمراره في القلعة الحمراء بناء على رغبة رينيه فايلر مدرب الفريق.





وأبدى رمضان موافقته على الاستمرار في الأهلي، وأبلغ محمود الخطيب رئيس النادي بذلك.





وقام محمود الخطيب بتكليف أمير توفق مدير التعاقدات بالنادي بالتواصل من جديد مع ادارة هيدرسفيلد الانجليزي وتحديد الشروط المالية بشكل نهائي لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.