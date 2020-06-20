الأهلي يدرس إشراك جيرالدو في صفقات تبادلية.. واللاعب يرفض

يدرس مسئولو النادي الأهلي الدخول في صفقة تبادلية مع المقاولون العرب من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه التام أن يكون طرفا للدخول في صفقات تبادلية.





الأهلي يحاول استغلال طلب العديد من الأندية المحلية لخدمات الأنجولي، للحصول على متطلباته، وهذا ما يرفضه اللاعب، لرغبته في عدم اللعب خارج القلعة الحمراء محليًا، فضلا عن راتبه الكبير.



