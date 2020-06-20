أسطورة مانشستر يونايتد ينفجر غضبا بسبب أداء دي خيا أمام توتنهام

انفجر روي كين أسطورة نادي مانسشتر يونايتد غضبا بعد مباراة المانيو أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وقال كين في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"لن اسمح لدي دخيا بالصعود حتى لحافلة الفريق بعد المباراة، اشعر بالاشمئزاز منه، اطلبوا له سيارة اجرة لتوصله لمنزله، انه اكثر حارس مبالغ فيه رأيته منذ وقت طويل".





وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد:"دي خيا يرتكب أخطأ ساذجة للغاية، أنا نفسي فاضت من هذا الحارس اتمني رحيله في أقرب وقت ممكن".



