جاكسون موليكا يصدم الأهلي

كشف جاكسون موليكا نجم فريق مازيمبي الكونغولي عن حقيقة مفاوضات فريق الأهلي المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعترف موليكا لشبكة "Leopard Leader Foot" عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بمفاوضات الأهلي قائلًا: "إذا أراد الأهلي ضمي خلال الميركاتو الصيفي فعليه التفاوض مع نادي مازيمبي فهو صاحب الحق في تقرير مصيري".

وأضاف موليكا: "في الوقت الحالي لدي عرض شفوي من فريق موناكو الفرنسي وأنتظر بشدة مرور فيروس كورونا وأزمته فلا شك أن اللعب في الدوري الفرنسي أقوى من المصري وأتطلع إلى بداية مثالية في أوروبا من خلال موناكو".