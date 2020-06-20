نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الصيفي وعبد الحفيظ يتوسط

السبت 20/يونيو/2020 - 04:17 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


طلب العربى بدر لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب الشباب، الجلوس مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للحصول على فرصة الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

رحيل لاعب الأهلي في الميركاتو الصيفي

ويرغب العربى بدر لاعب وسط النادي الأهلي في الخروج من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات الفنية والبدنية بمسابقة الدورى خلال الفترة المقبلة.

ويأتي طلب اللاعب الرحيل على سبيل الإعارة، في ظل صعوبة المشاركة أساسيًا مع الفريق، خصوصًا فى ظل وجود تكدس بخط الوسط بصفوف الفريق الأحمر بالوقت الحالي واعتماد فايلر على ثنائية أليو ديانج وعمرو السولية.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أشاد بقدرات اللاعب المميزة وصعده للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الاول، قبل توقف النشاط الرياضي.

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