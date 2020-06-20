شاكيرى ينوى الرحيل عن ليفربول هذا الصيف

السبت 20/يونيو/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
أشارت صحيفة ‏ليفربول إيكو أن اللاعب الدولي السويسري  شاكيري سيكون هو الغائب الوحيد عن ديربي الميرسيسايد بين الريدز و إيفرتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشارك اللاعب السويسري هذا الموسم مع نادي ليفربول في مباراتين كأساسي فقط طوال الموسم بالدوري الإنجليزي كان اخرها في شهر ديسمبر، ولعب لمدة 175 دقيقة من مجموع 29 مباراة بالبريميرليج.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية المقربة من نادي ليفربول انه كان هنالك اهتمام من قبل روما الإيطالي واشبيلية الاسباني بضم اللاعب السويسري في يناير الماضي لكن تم رفضهم من قبل إدارة الريدز ويتوقع ان تأتي الفرق مجدداً للتوقيع معه حيث أكد اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الموسم. 

يذكر أن شاكيري قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 قادما من صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

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