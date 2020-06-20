تريزيجيه يحسم مستقبله مع أستون فيلا ويحدد وجهته المقبلة

السبت 20/يونيو/2020 - 03:38 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



حسم اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا الإنجليزي موقفه من الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية. 

حيث وافق تريزيجيه على الرحيل من صفوف استون فيلا، ويملك اللاعب المصري عرضا تركيا قويا من فريق جالطة سراي. 

ووفقا لتقارير تركية حسب موقع "T24"، إن تريزيجيه ينتظر فقط موافقة ناديه الإنجليزي وحسم موقف الفريق في البريميرليج خاصة وأن الفيلا ينافس على الهبوط بالبطولة. 

ويحتل فريق استون فيلا المركز التاسع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.

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