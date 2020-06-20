"غشاشين وملهومش كلمة ولا مبدأ".. عزمي مجاهد: الإخوان كلهم قطيع واحد (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر

قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن الإخوان كلهم قطيع واحد على مستوى العالم «كلهم كذابين وغشاشين وملهومش كلمة ولا مبدأ ولا ملة».

وأضاف "مجاهد" خلال لقاءه بالإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن الإخوان انكشفوا حول العالم "ومش هتقوم لهم قومة تاني"، والإخواني كل ما يشغله هو كيف يحصل على الأموال والطعام الكثير.

وتابع: أن الخلافات التي تحدث بين مذيعي قناة مكلمين والشرق بين محمد ناصر ومعتز مطر وأيمن نور وهشام عبدالله وكل الأبواق الإخوانية تدل على إن كل منهم يبحث عن مصالحه الشخصية فقط.



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