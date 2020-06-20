عزمي مجاهد: أزمة كورونا كشفت عن الإمكانيات العظيمة للحكومة المصرية (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 02:36 ص
الكابتن عزمي مجاهد
الكابتن عزمي مجاهد
قال الكابتن عزمي مجاهد، إن مصر محروسة من الله، "ولو نعمل الإجراءات الاحترازية ونستخدم المطهرات والكمامة، وكل واحد يخاف على نفسه كله هيبقى زي الفل إن شاء الله".

وأضاف "مجاهد" خلال لقاءه بالإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن أزمة كورونا كشفت عن الوجه الحقيقي للحكومة المصرية، وكشف عن الإمكانيات العظيمة لدى بعض المسئولين، "والدولة قايمة بدور عظيم جدا للحفاظ على المواطن".

وفي تعليقه على تدخلات تركيا في شؤون الدول المجاورة، قال عزمي مجاهد إن المؤامرة شديدة على مصر، "والناس بتقول أنتوا بتعملوا فزاعة، هو احنا لما نتكلم عن المؤامرة الحقيقية تقولوا فزاعة، ما أنتم شايفين اللي بيحصل في سوريا وجنوب السودان". 


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