خبير أمني: "أردوغان" يريد إحياء الأمبراطورية العثمانية المهزومة

قال اللواء مجدي عبدالحليم الخبير الأمني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للشواذ العالمي، هو أداة وأراجوز في أيدي بعض الدول الكبرى لزعزعة المنظقة.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الاقتصاد التركي يعاني من الانهيار ورغم ذلك أردغان ذلك دخل في حروب في ليبيا وسوريا والعراق لإحياء الأمبراطورية العثمانية المهزومة.





أضاف: لم يدخل العثمانين معركة أو الأتراك حاليا ضد الجيش المصري إلا وكانت الهزيمة حليفهم.







