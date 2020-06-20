يوسف شعبان يكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لأحمد زكي في مسلسل

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أعرب الفنان يوسف شعبان عن إستيائه الشديد من فكرة تجسيد الفنان محمد رمضان للراحل أحمد زكي قائلاً: "العمل هذا لم يكون صالحاً لأحمد زكي ولا يؤثر بشتى الطرق عن شعبيته ومحبة جمهوره".



وتابع يوسف شعبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء" قائلاً: "تاريخ أحمد زكي معروف منذ زمن وفكرة عمل سيرة ذاتية له جاءت مبكرة وكان الصحيح تأجيل تجسيد هذا العمل حتى يتعرف الجمهور القادم عليه".



وفي سياق آخر يذكر أن الفنان يوسف شعبان سيشارك في مسلسل "سيف الله خالد بن الوليد" بتجسيد شخصية الوليد بن المغيرة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من ياسر جلال، محمود الشرقاوي، محمود فارس، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد ثروت، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز.