أول تعليق من كيكي سيتين عقب تعادل برشلونة أمام إشبيلية









تحدث كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه أمام إشبيلية في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





سيتين قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية، لكن منحناهم أمل، وفي الشوط الثاني لم نكن منظمين، علينا أن نجد حلول أكثر في المُقدمة".





وأضاف :"علينا التعلم أن ندافع بشكل افضل مع الكرة لكي لا نمنح الخصم المزيد من الُفرص".





وزاد :"في الشوط الثاني عانينا من أجل إيجاد المساحات، لم نبدأ الشوط بالشكل الجيد ولم تكن لدينا الإستمرارية في بعض اللحظات".





وواصل :"أنا مُتفائل .. أعلم أنه أمر صعب جدًا لفريق ان يواصل الفوز حتى نهاية الدوري".





وأشار :"انا دائماً مُتفائل, حتى وان لم تكن الصدارة بيدنا الآن.. حذرتهم بأنه سوف يكون الأمر صعب جدًا سواء مدريد أو نحن الفوز بجميع المُباريات المتبقية خصوصًا بوجود فرق مُنافسة كإشبيلية اليوم".



