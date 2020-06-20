شاهد.. أول ظهور للمطرب النوبي حسن عبد المجيد بعد اختفائه سنوات عن الشاشة (فيديو)





كشف الفنان حسن عبد المجيدِ، سبب ابتعاده عن الفن في الفترة الأخيرة قائلا "أنا متواجد في الأفراح لكن كورونا جات عملت خمول أكتر".وأضاف الفنان النوبي حسن عبد المجيد من خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج "المساء مع قصواء" للإعلامية قصواء الخلالي أنه موجود على الساحة الغنائية في الأفراح والحفلات لأنه تعود على ذلك بعيدًا عن الفن.وتابع أنه قام بعمل حفلات في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى يقدم فنونًا غنائية متنوعة يحفظها الجمهور ويحبها.