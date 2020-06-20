"بعيدة عن القاهرة".. أستاذ أوبئة يكشف احتمالات الموجة الثانية لكورونا

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة، إن كل الفيروسات يكون لها موجات أخرى، لافتًا إلى أن هناك فيروسات تأتي الموجات الأخرى منها أضعف، مثل فيروس سارس وعائلة كورونا.





وأضاف "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أن هناك سيناريوهات تتوقع أن موجات فيروس كورونا تكون أقوى؛ لأنه يختلف عن باقي فيروسات العائلة.





وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة، أنه يجب على الدول اتخاذ إجراءاتها، متوقعة السيناريو المتشائم حتى تسيطر على الأوضاع في أصعب حالاتها، لافتًا إلى أن الموجة الثانية في الصين ليست أقوى من الموجة الأولى، ولكنها تعتبر في نفس المستوى، وتكون موجة ارتدادية في مكان بعيدًا عن بؤرة المرض، معلقًا: "لو جت موجة ارتدادية في مصر هتكون في مكان بعيد القاهرة؛ لأن القاهرة هي البؤرة حاليا".