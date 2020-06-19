"الجمارك" تعلن تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع بدءً من الغد
الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:22 م
الفجر السعودي
أعلنت هيئة الجمارك السعودية، تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع الواردة في القوائم 1,2,3 بدءا من غدا.
ومن جانبه قال رئيس لجنة المخلصين في غرفة جدة؛ إبراهيم العقيلي عبر "تويتر": "سيتم تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع الواردة في القوائم 1,2,3 و الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 559 ، الليلة الساعة١٢ص".
ومن أبرز السلع التي سيتم رفع التعرفة الجمركية لها : المواد الغذائية ومنسوجات ومواد بناء ومركبات ومعدات وغيرها، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 0.5% و15% .
ويذكر أن أكدت الجمارك السعودية، في رد على التساؤلات الواردة لها بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، أنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.
وكان من المقرر أن تبدأ الجمارك السعودية، فرض الرسوم الجمركية المستحدثة على العديد من المنتجات المستوردة من الخارج بنسبة 15%، وذلك على العديد من أنواع الخضراوات التي كانت معفاة سابقاً من الرسوم، وتشمل "الكوسة، الباميا، البقدونس، الزيتون، الخيار، الباذنجان، الجزر، الطماطم، الفلفل، الكزبرة، البطيخ، والشمام".
وفي ما يخص المنتجات المنزلية، كان من المقرر رفع الرسوم الجمركية إلى 15% لعدد من الأصناف بعد أن كانت سابقاً عند نسبة 5%، وتشمل منتجات "الحصير، الستائر، المكانس، الحبال، صحون الطعام، السلال، الأقفاص، الأدوات المنزلية، وحقائب التسوق".
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