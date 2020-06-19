"الجمارك" تعلن تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع بدءً من الغد

أعلنت هيئة الجمارك السعودية، تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع الواردة في القوائم 1,2,3 بدءا من غدا.





ومن جانبه قال رئيس لجنة المخلصين في غرفة جدة؛ إبراهيم العقيلي عبر "تويتر": "سيتم تطبيق رفع التعرفة الجمركية على السلع الواردة في القوائم 1,2,3 و الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 559 ، الليلة الساعة١٢ص".





ومن أبرز السلع التي سيتم رفع التعرفة الجمركية لها : المواد الغذائية ومنسوجات ومواد بناء ومركبات ومعدات وغيرها، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 0.5% و15% .



