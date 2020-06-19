بالدقن.. إيمي سمير غانم تطل على جمهورها بفديو كوميدي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، فيديو كوميدي من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمي سمير غانم بتأثير جديد يجعلها تشبه الرجال بالدقن، وهي تغني أغنية "اللي حكالك عني وانت صدقته حكالي عنك بس أنا هزقته" وعلقت على الفيديو قائلة "أغنيتي المفضلة".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "عسل والله"، و"عسل عسل عسل والله ربنا يحفظك"، و"يختي أحبك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، مشاركتها في مسلسل "سوبر ميرو" مع الفنان حمدي الميرغني عام 2019.
بالدقن.. إيمي سمير غانم تطل على جمهورها بفديو كوميدي
بالدقن.. إيمي سمير غانم تطل على جمهورها بفديو كوميدي

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