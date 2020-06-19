نابولي يتمسك بضم نجم سالزبورغ النمساوي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
أعلن نادي نابولي الإيطالي عن رغبته فى الظفر بخدمات المجري "دومينيك سوبوسلاي" لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، وذالك خلال فترة الادإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت بعض التقارير الإيطالية أن نادي  نابولي يرغب بالتعاقد مع سوبوسلاي، ويعتبره هدف حقيقي له، ويسعى لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واشارت التقارير إلى أن هناك اهتمام من عدة أندية باللاعب صاحب الـ 19 عام، حيث يرغب كلاً من قطبي ميلان "إنتر وأي سي ميلان" ويوفنتوس بالإضافة إلى فريق الجنوب بالحصول على اللاعب، والنادي السويسري سيطلب 20 مليون يورو من أجل التخلي عنه.

وكانت بعض التقارير قد أشارت أن سوبوسلاي قال للميلان نعم، خاصةً في حالة وصول المدرب "رالف رانغنيك" لتدريب النادي الإيطالي، حيث أن رانغنيك يحب اللاعب ومعجب بإمكانياته. 

والجدير بالذكر أن المجري الشاب خاض رفقة سالزبورغ هذا الموسم 35 مباراة في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل تسع أهداف، وصنع 13 أخرين.

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