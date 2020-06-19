الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى رمضان صبحي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:05 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
يدرس مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التراجع عن إتمام صفقة الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترح عدد من أعضاء النادي الأهلي، التراجع عن إتمام التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل مغالاة ناديه المادية، بالإضافة إلى اقتراب النادي من ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والذي يلعب في نفس مركز صبحي.

ورحب صبحي، بالبقاء ضمن صفوف الفريق، وعدم الرحيل للدوريات الخارجية خلال الموسم الجديد.

وجاء ترحيب صبحي، بعدما نجح في إستعادة مستواه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني منذ توليه المسئولية الفنية.

وتلقى اللاعب مؤخرًا عدة عروض سواء رسمية أو شفوية، أبرزهم نادي أودينيزي الإيطالي وولفرهامبتون الإنجليزي، لمحاولة ضمه مع بداية الموسم المقبل.

وكان نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حدد سعر 9 ملايين جنيه إسترليني من أجل التخلي عن رمضان صبحي في الصيف، بينما حدد 4 ملايين إسترليني من أجل تجديد الإعارة.

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