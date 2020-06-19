الصحة التركية: تسجيل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 1494 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 157 ألفا و516.





وسجلت تركيا 1214 حالة إصابة و 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 185 ألفا و245، وعدد الوفيات إلى 4 آلاف و905.





وارتفع العدد الكلي لاختبارات الكشف عن الفيروس إلى مليونين و863 ألفا و632، بعد إجراء 41 ألفا و316 اختبارا جديدا.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,699 مليون إصابة، بينهم أكثر من 460 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,583 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



