الصحة التركية: تسجيل 1214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:16 م
وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي
وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 1494 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 157 ألفا و516.

وسجلت تركيا 1214 حالة إصابة و23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 185 ألفا و245، وعدد الوفيات إلى 4 آلاف و905.

وارتفع العدد الكلي لاختبارات الكشف عن الفيروس إلى مليونين و863 ألفا و632، بعد إجراء 41 ألفا و316 اختبارا جديدا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,699 مليون إصابة، بينهم أكثر من 460 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,583 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس تركيا الصحة التركية الصحة التركية

أخبار تهمك

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكشف عن حقيقة عروض «منبوذ» الأهلي للرحيل

منذ 35 دقيقة

مجزرة في الأهلي.. فايلر يطرد 5 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. أستاذ وبائيات يطمئن المصريين من الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

مذبحة كارتيرون في الزمالك.. طرد 8 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يومين

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

4 تحركات جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

خيارات مصر المتبقية أمام تعنت إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

ردا على الزمالك.. الأهلي في طريقه للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و79 وفاة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تركيا تعلن فرض حظر التجول على 31 مدينة

الصحة التركية: تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تعلن تجاوز عدد إصابات كورونا لـ 100 ألف حالة

الصحة المغربية تسجل 112 حالة تعافي جديدة وحالتي وفاة

تركيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 124375 حالة

الصحة التركية تعلن تجاوز عدد الإصابات بكورونا الـ 150 ألف إصابة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:28 م

إثيوبيا في تصعيد جديد: ملتزمون بملء سد النهضة مهما كانت العواقب ولن نتوسل

"لا أحب الهزيمة وربنا معايا".. رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ

07:20 م

مبلغ خرافي.. تفاصيل عقد بابل مع الزمالك

09:29 م

الزمالك يُهدد انتقال «خليفة صلاح» إلى الأهلي

09:05 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

12:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟