الكشف عن حقيقة عروض «منبوذ» الأهلي للرحيل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:30 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة العروض التي تلقاها صالح جمعة نجم الفريق الأول، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول دخول أندية إنبي وسموحة والاتحاد، في مفاوضات للتوقيع مع اللاعب على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.

ونفى مجلس الإدارة، حول تلقى اللاعب أي مفاوضات من جانب الأندية المحلية، وأن رحيله سيكون عبر الدوريات الخليجية على سبيل الإعارة.

وفتح أمير توفيق مدير التعاقدات، خطوط اتصال مع الأندية الخارجية من أجل توفير عروض للاعب، لرحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكان صالح جمعة، رفض فكرة مناقشة العروض المحلية من الأساس للرحيل إلى صفوف أحدهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتمسك جمعة نجم الفريق الأحمر، بالتواجد داخل القلعة الحمراء رغم إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، رغبته في رحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري.

ويرغب جمعة، في الانتقال إلى الدوريات الخارجية في حال رحيله عن النادي الأهلي، متحفظًا على الانتقال لأي فريق محلي خلال الموسم الجديد.

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